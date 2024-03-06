Şırnak'ta Kadına Otomobil Çarptı, Yaralandı

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesinde caddenin karşısına geçmek isteyen S.S. isimli kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yaralanan S.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şırnak Devlet hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - ŞIRNAK