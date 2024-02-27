Bahçelievler'de seyir halindeyken aracının lastiği patlayan profesöre trafik polisleri yardım etti

Bahçelievler'de seyir halindeyken aracının lastiği patlayan profesöre yoldan geçen trafik polisleri yardım etti.

D-100 kara yolu Ataköy Kavşağı mevkisi yan yolda aracıyla ilerleyen Prof. Dr. Bedia Çakmakoğlu'nun otomobilinin lastiği patladı.

Çakmakoğlu, diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracını yolun kenarına çekti.

Bu sırada yoldan geçen trafik polisleri zor durumda olduğunu gördüğü sürücüye yardım ederek lastiğini değiştirdi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedia Çakmakoğlu, polislerin kendisine yardım teklifinde bulunduğunu anlatarak, "İnşallah onun da her işi rast gitsin. Lastiğim patlamış ve jantın üzerinde uzun süre gitmişim. Yandan uyardılar." dedi.

Çakmakoğlu, kendisine yardım eden polislere teşekkür etti.