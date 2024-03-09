Çorum'da motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Ercan G. idaresindeki 31 AAL 040 otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi ile Bahçelievler 6. Sokak'ın kesiştiği kavşakta Yasin A'nın kullandığı 19 ADL 194 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.