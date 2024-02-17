İstanbul Bahçelievler'de Organize Suç Örgütü Üyeleri İşletmeciyi Silahla Yaraladı

İstanbul Bahçelievler'de, Barış Boyun'un elebaşı olduğu organize suç örgütü üyelerinin bir tekel bayisinde işletmeciyi silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda 5 farklı olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı organize suç örgütüne yönelik soruşturması devam ediyor.

Elebaşılığını Boyun'un yaptığı suç örgütü üyelerinin 2 Şubat'ta Soğanlı Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde işletmeci Tayfun K'yi silahla yaraladıkları anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, tekel bayisine gelen şüphelinin bankonun arkasında oturan Tayfun K'ye silahla ateş edip kaçması, yaralanan kişinin de dışarıya çıkması yer alıyor.

Suç örgütünün eylemleri

Polis ekipleri, organize suç örgütü üyelerinin, 29 Ocak'ta Eyüpsultan'da Serkan Y'nin aracının çalınması, 5 Şubat'ta Arnavutköy'de bir aracın plakasının alınması, 2 Şubat'ta Bahçelievler'deki iş yerinde işletmeci Tayfun K'nin silahla yaralanması, 5 Şubat'ta Bakırköy'de iş yerinde Muhammet Ç'nin silahla yaralanması ve 6 Şubat'ta Zeytinburnu'nda Mustafa A'nın aracına silahlı saldırı düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdiğini belirlemişti.

Suç örgütüne yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakılmıştı.