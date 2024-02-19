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Bahçelievler'de patenli genç tehlikeli yolculuk yaptı

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Bahçelievler'de patenli bir genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bahçelievler geçtiğimiz günlerde patenli bir genç trafikte seyir halinde olan araçlara tutunarak ilerledi. Bir eliyle otomobili tutan genç diğer eliyle de telefonla konuşmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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