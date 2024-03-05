İBB'nin Gazze'ye gönderdiği yardım tırları yola çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere yardım malzemesi yüklenen 5 tır yola çıktı.

Sultangazi'deki İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğünde düzenlenen "Gazze Yardım Tırları Uğurlama" programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekim ayından beri Orta Doğu coğrafyasındaki en büyük insani dramlardan birisinin Gazze'de yaşandığını söyledi.

Hiçbir gerekçenin; masum bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların ve sivillerin katledilmesinin suçunu hafifletemeyeceğini belirten İmamoğlu, "Artık orada yaşananların olağan hale gelip ne yazık ki haber değeri bile taşımadığı günleri yaşıyoruz. Bu insanlık dramının sıradanlaştırılmasına, elbette biz İstanbul halkı olarak, seyirci ve kayıtsız kalamayız, kalmadık. Hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gazze'de her gün her dakika bir insanlık suçu işleniyor. Bazı uzmanlara ve hukukçulara göre, İsrail'in yaptığı bu soykırım, tarihe ne yazık ki kötü bir süreç olarak geçmiştir." diye konuştu.

İsrail'in saldırısı başlar başlamaz İBB Meclisi'nde Gazze halkına insani yardım ulaştırma kararı alındığını hatırlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye Meclisimizde ortaya konan bu ortak hassasiyet ve irade nedeniyle, ben buradan tüm siyasi partilere, Belediye Meclisi üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Gazze'ye yardım amacıyla gıda, hijyen malzemeleri, bebek-anne seti, bebek sütü, maması ve giyim malzemesi tedarik ettik ve bugün Kızılay aracılığıyla, Gazze halkına, milletimiz adına, şehrimizin güzel insanları adına gönderiyoruz. Yardım konusu malzemeler, AFAD tarafından talep edilen standartlara uygun olarak hazırlandı. Burada gördüğünüz insani yardım malzemesi yüklü 5 tırı, Kızılay'ın Adana'daki deposuna teslim etmek üzere yolcu ediyoruz. Gazze'nin acılarını hafifletmek, Gazzelilerin hayata tutunmalarına destek olmak görevimizdir ve bundan sonra da görevimiz olacaktır."

Konuşmaların ardından yardım tırları yola çıktı.

Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı

İmamoğlu, bu programın ardından Sultangazi'deki Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katıldı.

Projenin, rezerv konut projesi olduğunu ve bu bölgede riskli yapılarda yaşayan kişiler için hayat kurtaran bir çözüm olacağını anlatan İmamoğlu, "Burayı özenli projelendirdik. Gerçekten mimarisiyle, çevresine hem değer katacak, yön verecek hem de bir kaliteyi taşıyacak. Mesela böyle bir projenin içine, mutlak nerede yapıyorsak yapalım, bir kreş koyuyoruz. Oradaki çocuklarımıza hizmet edecek. Mahalle evi, gençler, kadınlar her birisine çok özenli hizmet sunacak noktalar. Yine kapalı otoparklarıyla tam bir yaşam alanı haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü.

Projede, 488'i konut, 19'u ticarete yönelik olmak üzere 507 bağımsız birim ile 1 kreş, 1 mahalle evi ve kapalı otopark yer alıyor.

Kent Lokantası açıldı

Daha sonra ilçedeki Kent Lokantası açılışına katılan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, lokantanın 60 sandalye kapasitesi olduğunu ama yeni bir düzenlemeyle kapasitenin 160 sandalyeye çıkarılacağını söyledi.

İmamoğlu, lokantada 4 çeşit yemeğin 40 liraya satıldığını kaydetti.

Bahçelievler halk buluşması

İmamoğlu, Bahçelievler'de halk buluşması programına katıldı. Şehit Yarbay Cesur Parkı'ndaki buluşmada katılımcılara otobüsün üzerinden seslenen İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde destek istedi.