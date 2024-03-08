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DEVA Partisi Bahçelievler adayı Nalan Ilgın kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı, Bahçelievler ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Bahçelievler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Nalan Ilgın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Bahçelievler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Bahçelievler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Nalan Ilgın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NALAN ILGIN KİMDİR?

Nalan Ilgın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bahçelievler belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAHÇELİEVLER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bahçelievler adayı belli oldu. DEVA Partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Nalan Ilgın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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