Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom

09.10.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:51
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a mesaj göndererek, "Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a mesaj göndererek, "Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak" dedi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Aliyev'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasından şu ifadelere yer verdi: Bugün Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü, Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı. Düşmanın elinde tek bir tane bile Azerbaycanlı silahı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum. Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım. Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız? 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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