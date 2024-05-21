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Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti

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Azerbaycan'ın Terter ilinde meydana gelen mayın patlamasında bir sivil hayatını kaybetti. Patlamanın eski temas hattının yakınlarında gerçekleştiği belirtildi. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde yüz binlerce mayın bulunuyor ve bu nedenle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Azerbaycan'ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Terter'in Hasankaya köyü kırsalında, eski temas hattının yakınlarında bir mayının patladığı belirtildi.

Patlamada, bölgede hayvan otlatan bir sivilin öldüğü kaydedildi.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 66 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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