İlham Aliyev, İbrahim Reisi'nin vefatının büyük kayıp olduğunu söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, büyük devlet insanı, seçkin siyasetçi ve büyük şahsiyet olarak gördüğü İbrahim Reisi'nin trajik vefatının sadece İran için değil tüm İslam alemi için büyük kayıp olduğunu söyledi.

Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Ağayi tarafından karşılanan Aliyev, büyükelçilikte açılan taziye defterine yazdı.

Aliyev, büyükelçilikte yaptığı konuşmada, Reisi'nin trajik vefatının kendisini derinden sarstığını belirterek, "Bu büyük kayıp sadece İran'ın değil tüm İslam aleminin kaybıdır." dedi.

Reisi'nin İran halkının güvenini kazanmış büyük devlet insanı, seçkin siyasetçi ve büyük şahsiyet olduğunu vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Onunla son görüşmemiz tarihi bir görüşme oldu. Hem o hem de ben bu görüşmeyi 'tarihi görüşme' olarak adlandırdık. İki ülke sınırında büyük bir altyapı projesinin açılışına ortak katılımımız İran- Azerbaycan ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterirken, hem halklarımıza hem de tüm dünyaya dost ve kardeş olduğumuzu ve bundan sonra birlikte olacağımızı gösteren çok açık mesajdı. Benim ve rahmetli Reisi'nin tören sonrasında yaptığımız açıklamalar çok ciddi siyasi anlam taşıyordu. İkimiz de bölge ülkelerinin bölgenin kalkınmasına aktif olarak katılmaları gerektiğini açıkça ifade ettik."

Aliyev, Reisi'nin trajik vefatının hem yakınları hem de onu tanıyanlar açısından büyük bir acı olduğunu belirterek, "Fakat onun hayatını İran halkının kalkınmasına adaması bir teselli vericidir. İran devletinin ulusal çıkarlarının savunulmasında özel rolü vardı. Hem Cumhurbaşkanlığı döneminde hem de öncesinde İran halkının refahını artırmaya çalışmış ve ulusal çıkarların korunmasında büyük rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.

Trajik olay öncesinde Reisi ile 2 saatten fazla birlikte olduklarını hatırlatan Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkili görüşmemizde birçok önemli konuyu müzakere ettik. İran- Azerbaycan ilişkilerinin gelişiminin gelecekteki yönleri bir kez daha teyit edildi ve her iki tarafın güçlü siyasi iradesi bir kez daha sergilendi. Aynı zamanda spesifik altyapı projeleri konusunda da geniş fikir alışverişinde bulunduk ve önemli kararlar aldık. Eminim o toplantıya katılanlar bunu İran'ın yeni yönetimine aktaracaklardır. Varılan tüm anlaşmaların uygulanacağına eminim. Çünkü bu, İran ve Azerbaycan halkının iradesine dayanmaktadır ve bundan sonra hem ikili hem de çok taraflı olarak çok sayıda büyük projenin gerçekleşeceğine dair merhum Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığımız görüşmede bu kararlılığımızı dile getirdik."

Aliyev, "Ne yazık ki gelecekteki projelerin hayata geçirilmesini görmek ona nasip olmadı. Herkes kaderi kabullenmelidir. Teselli edici olan onun İran'ın kalkınması için canını feda etmesidir. O, İran halkının ve Azerbaycan halkının hafızasında parlak bir kişilik, büyük bir devlet adamı ve Azerbaycan devletinin ve halkının büyük dostu olarak kalacaktır. Bir kez daha başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmıştı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirerek hayatını kaybetmişti.