İran Cumhurbaşkanı neden öldü? İran Cumhurbaşkanı nasıl öldü?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter dün akşam saatlerinde Doğu Azerbaycan'da düştü. İran Cumhurbaşkanı öldü mü? İran Cumhurbaşkanı nasıl öldü?

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı.

Türkiye'den gönderilen Akıncı İHA'nın yerini tespit ettiği enkaza ulaşan İranlı yetkililer helikopterde bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malık Rehmeti ve Tebriz Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Al Haşım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İRAN CUMHURBAŞKANI ÖLDÜ MÜ?

Helikopterin düştüğü bölgede yağmurlu, sisli ve soğuk hava koşulları nedeniyle aramalar güçlükle yapılıyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar İran Kızılayı'ndan 3 personelin kaybolduğu bildirildi.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

Yaşanan olay üzerine İran'da borsanın kapalı olacağı açıklandı. Yetkililer, sonraki günlere dair nasıl bir yol izleneceğine ilişkin yeni bir açıklamanın yapılacağını söylüyor. Pazar günü kaza haberinin duyulmasıyla İran riyali ABD doları karşısında değer kaybetmişti.