Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, 101. doğum gününde kabri başında anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, 101. doğum gününde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan'ın merhum cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılında başkent Bakü'de bulunan Fahri Hiyaban'daki mezarı başında devlet töreni düzenlendi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva katıldı. Azerbaycan milli marşının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Mehriban Aliyeva, Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bıraktı.

Azerbaycan'ın zorlu geçiş sürecinde ülke halkına başarıyla liderlik eden Haydar Aliyev, Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi. Azerbaycan, Haydar Aliyev döneminde Ermenistan'la Dağlık Karabağ savaşını sona erdiren ateşkes ile "asrın anlaşması" olarak da adlandırılan uluslararası petrol şirketleri ile anlaşma imzaladı. 1993-2003 yılları arasında iki kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Haydar Aliyev, tedavi gördüğü ABD'de 12 Aralık 2003'de hayatını kaybetti. Aliyev, 15 Aralık 2003'te Bakü'deki Fahri Hiyaban'da toprağa verildi.

Azerbaycan'da "ulusal lider" olarak kabul edilen Haydar Aliyev'in doğum ve ölüm yıl dönümlerinde törenler düzenleniyor. - BAKÜ