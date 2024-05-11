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Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler!

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Sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Bu kapsamda depremin hissedilmesi ile Azerbaycan'da deprem mi oldu? Sorusu merak edildi. Peki, Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?usunu aktif olarak araştırıyor.

Azerbaycan'da deprem mi oldu? Sorusu, meydana gelen sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi verilerine göre sabah saatlerinde ülkede bazı sarsıntılar kaydedildi. Peki, Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AZERBAYCAN DEPREM Mİ OLDU?

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Lenkeran il sınırlarında 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtilirken, yaralı veya can kaybı olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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