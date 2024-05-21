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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkililerin cenazeleri Tahran'a getirildi

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İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran'a getirildi. Cenaze töreni çarşamba günü Tahran'da yapılacak.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran'a getirildi.

Başkentteki Mehrabad Havaalanına getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze törenini düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazının çarşamba günü Tahran'da kılınacağı belirtildi.

Namaz sonrasında cenaze töreninin İnkılab Meydan'ından Azadi Meydanı'na kadar devam edeceği paylaşılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.

Tahran'daki törende, cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney'in kıldırması bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklamalarda Tahran'daki törenin ardından cenazelerin perşembe günü Meşhed kentinde defnedileceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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