TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısı Bakü'de yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

TÜRKÜNİB Dönem Başkanı, Azerbaycan İktisat Üniversitesi (UNEC) Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov'un ev sahipliğindeki toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı.

Rektör Muradov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TÜRKÜNİB'e dönem başkanlığını yaptıkları 2 yılda kuruluşun yol haritasını hazırladıklarını belirtti.

Muradov, bugün yapılan toplantıda, TÜRKÜNİB'e 60 yeni üye kabul ettiklerini ve üye sayısının 109'a ulaştığını bildirdi.

Dönem başkanlıklarının ilerleyen aylarda biteceğini söyleyen Muradov, "Bir sonraki dönem başkanlığının Özbekistan'dan bir üniversitenin üstlenmesi önerildi. Aynı zamanda Türkiye'den 2 üniversite de gönüllü olarak bu göreve talip oldu." dedi.

Toplantıda yer alan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bugünkü toplantıyı "tarihi bir toplantı" olarak nitelendirdi.

Üniversitelerin toplumların gelişmesi ve kalkınması açısından son derece önemli rol oynadığına dikkati çeken Ünüvar, Türk dünyasında da dünya sıralamasında önlerde yer alan önemli üniversitelerin bulunduğunu belirtti.

Ünüvar, "Bu üniversitenin güçlerinin birleşmesi ve Türk devletleri için Türk dünyası için önemli işler yapması en büyük arzumuz. TÜRKÜNİB de bu bunların en başında gelen bir kuruluş. 7. Genel Kurul Toplantısında 49 olan üye sayısını 60 yeni üniversiteyi daha üye yaparak 109'a çıkarmış oldu. Artık TÜRKÜNİB bulunduğundan çok daha güçlü konumda." diye konuştu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, "TÜRKÜNİB, Türk dünyasındaki bütün üniversitelerin birlikte hareket etmesini hedefliyor. TÜRKÜNİB, 'dilde, işte, fikirde birlik' felsefesinin, Türk Devletleri Teşkilatı 2040 Vizyonunun altyapısını oluşturma gibi çalışmaları eğitimle gerçekleştirebilmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.