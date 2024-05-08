Azerbaycan ile Bulgaristan arasında "Stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin bildiri" imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i resmi törenle karşıladı. Törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Aliyev ve Radev, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiri"ye imza attı.

Ayrıca ilgili bakan ve yetkililerce, iki ülkenin hava yolu şirketleri arasında kod paylaşımı, teknolojik yenilikler ve enerji alanlarındaki anlaşma ve mutabakat zaptları imzalandı.

Aliyev, imza töreni sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, enerji sektöründeki işbirliği sayesinde Azerbaycan'la Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin son yıllarda birkaç kat arttığını bildirdi.

Bulgaristan'a doğalgaz ihracatını her yıl artırdıklarını bildiren Aliyev, 2024 sonuna kadar Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp doğalgaz sevk edeceklerini, bu rakamın bu ülkenin gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ettiğini belirtti.

Aliyev, Azerbaycan doğalgazının Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de ihraç edildiğini ve gelecekte bu ülkelerin sayısının artacağını kaydetti.

Bulgar mevkidaşıyla yeşil enerji ve ulaştırma alanındaki işbirliklerini de müzakere ettiklerini söyleyen Aliyev, "Azerbaycan'ın yatırımı ile Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun modernizasyonu birkaç gün önce tamamlandı. Taşıma kapasitesi birkaç kez artırıldı. Bu proje, Orta Koridor'un önemli bir parçası olarak elbette önemli bir rol oynayacak. Hem Doğu-Batı hem de ters yönde daha büyük hacimli yüklerin taşınması ilişkimizi daha da güçlendirecektir." dedi.

Aliyev, "Stratejik ortaklığımızın güçlendirilmiş versiyonunu resmen kabul ettik. Amacımız ikili işbirliğini derinleştirmek, yeni içeriklerle zenginleştirmek ve stratejik ortak olarak ortak çaba sarf etmektir." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise Azerbaycan'ın Bulgaristan için enerji alanında önemli ve belirleyici bir ortak haline geldiğini, ülkesinin gaz arzının çeşitlendirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

İmzaladıkları bildiriye değinen Radev, "Bu, bizim önemli ve büyük potansiyelimizin ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıma yönündeki ortak arzumuzun göstergesidir." dedi.

Radev, "Ülkelerimizin jeopolitik ve jeostratejik konumu dikkate alınarak sadece enerji, ulaştırma ve işbirliği alanlarında değil, diğer alanlarda da stratejik bir konuma sahip olmak, ortak ilgi ve arzumuzdur. Bölgelerimizde bağlantılar konusu başta olmak üzere her alanda istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Asya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına katkıda bulunuyoruz ve bu bizim için önceliktir." şeklinde konuştu.