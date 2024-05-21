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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Cenazesi Perşembe Günü Tahran'da Toprağa Verilecek

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İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesinin perşembe günü Tahran'da toprağa verileceği duyuruldu. Cenaze töreni Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenecek ve ardından Abdullahiyan'ın naaşı Şah Abdülazim Hasani Türbesine defnedilecek.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesinin perşembe günü Tahran'da toprağa verileceği duyuruldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'nda Abdullahiyan için cenaze töreni düzenlenecek.

Sabah saat 09.00'da düzenlenecek törenin ardından Abdullahiyan'ın naaşı saat 11.00'de Tahran'ın güneyindeki Rey kentinde bulunan Şah Abdülazim Hasani Türbesine defnedilecek.

Daha önce aynı kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesinin perşembe günü Meşhed kentinde defnedileceği açıklanmıştı.

Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için yarın Tahran Üniversitesinde cenaze namazı kılınacak ardından İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar tören düzenlecek. Daha sonra Reisi'nin naaşı Meşhed kentine kaldırılacak.

Yarın yapılacak törende cenaze namazını İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldıracak.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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