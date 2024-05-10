Asrın felaketinden sonra ayakta kalan cami, işçilerin ibadet yeri oldu

Şehir merkezinde ayakta kalan camilerden bir kaçı deprem konutlarında çalışan işçilerin ve vatandaşların ibadet mekanı olmaya devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sırasında yüzlerce evin hasar alıp yıkıldığı mahallede birkaç bina ile cami ayakta kaldı. Sadece minaresi yıkılan cami, namaz vakitlerinde cemaatini misafir etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde şehir merkezindeki büyük yıkımın yaşandığı Hayrullah Mahallesi yeniden dönüşüyor.

Binlerce insanın evsiz kaldığı ve hayatını kaybettiği mahalle, Azerbaycan devleti tarafından yeniden tasarlanıp ismi de Azerbaycan Mahallesi oluyor.

Mahallede bulunan Mehmet Kirişiç Cami depremde ayakta kaldı. etrafındaki İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası binası ile ayakta kalan birkaç binadan biri olan cami ibadete açık cemaati misafir ediyor.

Cami İmam Hatibi Ahmet Yılmaz, "Benim oturduğum daire caminin kıblesindeydi ve ayakta yarım kaldı depremde. Aşağı iner inmez camiye geldik ve mahalle halkının camiye sığındığını gördük onlara yardımcı olup dışarı da büyük bir meydan ateşi yaktık. Depremde camimiz ender kalan yerlerden biri. Ufak tefek hasarlarımız vardı onları da iki üç bekledikten sonra enkazlar kalkmaya başladıktan sonra tekrar camimizi tadilat yaptırıp ibadete açtık. Devletimiz olmak üzere Azerbaycan devletinin desteği ile yeni inşat başladı ve çok büyük hızla ilerliyor. Camiiz ibadete açık ve mahalle eski halinden uzaklaşıp daha net olmaya başladı. Cemaatimizi camimize bekliyoruz" dedi.

Serhat Pülat, "Belki burada bine yakın işçi çalışmakta ve bu işçiler ibadetlerini bu camide yapıyor ve bizim için bir fırsat aslında. Hiçbir yerde camiye denk gelinmiyor ve açık olması bizim için mutluluk verici" diye konuştu.