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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinde kat edilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, 10 Mayıs'ta Almatı'da yapılacak görüşmeden de olumlu sonuç beklediğini, barış anlaşmasının bir an önce imzalanıp bölgenin özlediği istikrara kavuşması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıdan tek taraflı ve ön yargılı müdahalelerin bölgeyi jeopolitik çekişme alanına çevirmemesi için Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın iş birliğine devam edeceğini, Türkiye'nin can Azerbaycan'a desteğinin her alanda süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaşı bölgeye yayma gayretinde olduğunu, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılara devam ettiğini, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha kapsamlı iş birliği yapabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ı gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle de tebrik ederek, hazırlıklar konusunda Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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