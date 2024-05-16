Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus ile işbirliği konusunda anlaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Özgürleştirilen bölgelerin yeniden inşasında Belarus şirketlerinin ve işletmelerinin katılımından memnuniyet duyarız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Lukaşenko önce baş başa, ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel meseleler, tarım ve turizm gibi birçok konu hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Karşılıklı faaliyetlerimizin geleceğine baktığımızda sanayi, tarım ve ticaret konusunda büyük bir işbirliği potansiyeli görüyoruz. Özgürleştirilen bölgelerin yeniden inşasında Belarus şirketlerinin ve işletmelerinin katılımından memnuniyet duyarız. Ayrıca heyet üyeleri de bu konuyu ele aldı" ifadelerini kullandı.

"Şimdi yükseliş zamanı"

Lukaşenko ise, Belarus ve Azerbaycan'ın sanayi ile eczacılık alanındaki işbirliğini önemli ölçüde genişletmeye hazır olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın kazandığı zaferi koruması gerektiğine değinen Lukaşenko, "Biliyorsunuz, sizinle bire bir görüşmemizde Haydar Aliyev hakkında konuşmuştuk. Keşke o da Azerbaycan'ın gelişimini ve başarılarını görebilseydi. Savaş zamanından önceki sohbetimizi hatırladım. O zaman savaşta zafer kazanabileceğinizi, bunun önemli olduğunu, ancak zaferi korumanın daha da önemli olduğunu konuşmuştuk" dedi.

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarındaki imar çalışmalarına değinen Lukaşenko, "Savaştan sonra özgürleştirilen toprakları yeniden inşa etmenin zor bir dönem olacağını konuşmuştuk. Şimdi o dönemdeyiz. Bu toprakları canlandırmak ve insanları geri döndürmek gerekiyor. Zafer kazandınız ve korudunuz, şimdi yükseliş zamanı" diye konuştu.

Azerbaycan ve Belarus yetkilileri arasında çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar arasında gümrük, tarım, turizm ve şehirlerarası kardeşlik ilişkileri de yer alıyor. - BAKÜ