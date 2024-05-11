Üye Girişi
Haberler

ÇOMÜ ve Azerbaycan arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Arkeoloji Enstitüsü arasında gerçekleştirilen ikili iş birliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi ve bir gelecek ajandası oluşturulması hedefiyle Troya Müzesinde toplantı gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Arkeoloji Enstitüsü arasında gerçekleştirilen ikili iş birliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi ve bir gelecek ajandası oluşturulması hedefiyle Troya Müzesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda katılımcılara, Mart ayında Bakü'de Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Akademik Prof. Dr. İsa Habibbeyli ve Azerbaycan Arkeoloji ve Etnografya Enstitü Başkanı Doç. Dr. Ferhat Guliyev ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya katılan Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Ergun Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, ÇOMÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Rüstem Aslan, Prof. Dr. Nurettin Arslan, Prof. Dr. Turan Takaoğlu; Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Programı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Doç. Dr. Oğuz Diker iş birliği konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerini sundular.

Görüşmede, geçtiğimiz günlerde Şuşa şehrinden Troya Müzesine gönderilen toprağın da hoş bir tesadüf olarak toplantı masasında bulunması, toplantıya sembolik ve manevi bir değer kattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Azerbaycan Arkeoloji Çanakkale Kültür Eğitim Yerel Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title