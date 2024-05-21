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Kara Kuvvetleri Komutanı Azerbaycan'da görüşmelerde bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer askeri yetkililerle görüştü.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov'la görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve Azerbaycan ordusunda hayata geçirilen reformların olumlu sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, askeri yetkililer arasındaki temasların iki kardeş ülkenin askeri işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da hazır bulunduğu görüşmede, askeri işbirliği ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ve Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay'la da görüştü.

Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret eden Bayraktaroğlu, törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, burada Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'le bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Bayraktaroğlu Zakir Hasanov Azerbaycan Orgeneral Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

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