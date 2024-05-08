TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Azerbaycan ile Karabağ'ın gelişimi için hazırız

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, Karabağ bölgesinin gelişmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye- Azerbaycan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Karabağ'ın azatlık zaferiyle Kafkaslarda kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, bölgenin gelişmesi, bölgede huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız" dedi.

Türkiye- Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 11 Dönem Toplantısı nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile DEİK işbirliğinde Türkiye- Azerbaycan İş Forumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla, TOBB ev sahipliğinde gerçekleşen programda iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliklerinin önemine dikkati çekildi.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan ekonomisinin hızla geliştiğine vurgu yaparak, cazip iş ve yatırım imkanları sunulduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği inkişaf konsepti ve politikalar sonucunda Bakü'nün, dünyanın en güzel başkentlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Azerbaycan bölgenin ticaret ve kültür merkezine, turizm mekanına dönüştü. Türk dünyası olarak, Azerbaycan'ın gösterdiği bu çarpıcı ilerlemeden gurur duyuyoruz. Şimdi sıra Karabağ'da. Karabağ'ın azatlık zaferiyle Kafkaslarda kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, bölgenin gelişmesi, bölgede huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru, bölgemiz ticaretinin gelişmesine büyük katılar sağlayacaktır"

Karabağ'ı tarım, turizm, gıda, sanayi ve bilişim için bir çekim merkezi haline getirmeleri gerektiğini de ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Karabağ'ın kalkınmasını sağlayacak projelerin, biz iş insanlarıyla paylaşılmasını çok önemsiyorum. Bu kapsamda, Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru, bölgemiz ticaretinin gelişmesine büyük katılar sağlayacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılacaktır" açıklamasında bulundu.

"Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için, uluslararası standartta bir 'Tahkim' imkanı sağlayalım.

Türk dünyasının, 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 1 trilyon dolara yaklaşan dış ticaret hacmine ve 185 milyonluk nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, var olan potansiyel gücü harekete geçirmek için, iktisadi entegrasyonu artırmaları gerektiğini aktardı. Hisarcıklıoğlu, iktisadi entegrasyonu arttırmanın daha fazla ticaretle mümkün olacağını belirterek, "Son yıllarda, karşılıklı ticaret hacmimiz artıyor. 15 milyar dolar hedefine doğru ilerliyor. Ancak, daha hızlı davranmalıyız. Ticaretimizin kapsamını genişletmeliyiz. Bu konuda gidilecek ciddi bir mesafe var. Bildiğiniz gibi, ülkelerimiz arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdi. İlk aşamada, anlaşmanın kapsamını genişletmemiz lazım. Daha sonra da serbest ticaret anlaşmasını hedeflemeliyiz. Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar doların üzerindedir. Biz bu amaçla Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası'nı kurduk. Öztürk Oran ve Vugar Abbaso bu Odanın eş-başkanlarıdır. Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için, uluslararası standartta bir 'Tahkim' imkanı sağlayalım" ifadelerini kullandı.

"Gümrük işlemlerinde ortak standartlar belirlemeli"

İki ülke arasında iyileştirilmesi gereken diğer konunun gümrük prosedürleri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu konuda iyileşmeler olsa da gümrük işlemlerinde ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve daha hızlı hale getirmeliyiz. Hazar Denizi gibi, çok önemli bir geçiş noktasını, daha aktif ve daha az maliyetli şekilde kullanmalıyız. Öte yandan, Trans- Hazar Doğalgaz boru hattının inşasına bir an önce başlamamız gerekli" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin birbirine yönelik, geçiş kotalarını da kaldırması gerektiğini söyleyerek, daha fazla ticaretin, daha fazla girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra iki ülkenin iş insanları ve sektör temsilcilerinin katıldığı program, diğer katılımcıların yaptığı açılış konuşmalarıyla devam etti.