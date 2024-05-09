Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi" denildi.