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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterin dağlık bir araziye düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zorlukla sürdürülüyor.

- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Haberde helikopterin dağlık bir araziye düştüğü ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmada zorluk yaşadığı belirtildi. Öte yandan AKINCI İHA'sı tarafından enkazı tespit edilen helikopter parçalarının tamamen yandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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