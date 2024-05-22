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Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Azerbaycan ziyaretini tamamladı

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Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin Azerbaycan ziyaretini tamamlandığını bildirdi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin Azerbaycan ziyaretini tamamlandığını bildirdi.

Kılıçaslan, dernek binasında yaptığı açıklamada, "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde" projesi kapsamında Azerbaycan'daki ziyaretlerini tamamladıklarını söyledi.

Azerbaycan'daki Kırşehirli 34 şehidi dualarla yad ettiklerini vurgulayan Kılıçaslan, "Azerbaycan'ın bağımsızlığı için 1082 Türk kahramanımız şehit oluyor, bunlardan 34'ü Kırşehirli. Bizler Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde' projesi kapsamında Azerbaycan'a gittik. Orada büyükelçimiz bizleri çok güzel bir şekilde karşıladı ve misafir etti. Azerbaycan'da eşsiz tarihi ve kültürel bir gezi düzenleyerek unutulmaz anlara şahitlik ettik." dedi.

Kılıçaslan, projenin devamında 9-14 Haziran'da Azerbaycan'dan 15 şehit ailesini Kırşehir'de ağırlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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