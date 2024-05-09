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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev Nuru Alekberoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Levent, Başkonsolos Alekberoğlu ile sohbet etti ve misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev Nuru Alekberoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Levent, Başkonsolos Alekberoğlu ile bir süre sohbet etti. Rektör Levent, nazik ziyaretleri için memnuniyetini belirtirken Başkonsolos Alekberoğlu ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Levent'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Binali Yıldırım Azerbaycan Erzincan Rektör Kars Yerel Politika Güncel Haberler

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