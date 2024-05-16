Palandöken Masterler Koşu Grubu Bakü'de Yarı Maratona Katıldı

Çeşitli mesleklerde çalışan, esnaf, akademisyen, emekli ve yöneticilik yapan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu, bu defa Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev Vakfı tarafından "Rüzgarı yen" sloganıyla düzenlenen yarı maratonuna katıldı.

Devlet Bayrak Meydanı'ndan başlayan yarı maratona, devlet yetkilileri, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, sporcular ve 19 bin 500 kişi katıldı.Sporcular, Hazar Denizi kıyısı ile Bakü'nün sokak ve caddelerinde 21 kilometre mesafe katetti. Yarı maraton, startın verildiği meydanda son buldu. "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren grubun koordinatörlüğünü yapan Hikmet Maraşlı, 14 kişilik bir grupla Bakü'ye gittiklerini ve 70 yaş grubunda Celal Arpacık'ın birinci olduğunu ifade ederek, "21 kilometreyi tüm ekip arkadaşlarımız tamamladı. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde orada temsil ettik." diye konuştu. - ERZURUM