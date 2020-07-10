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Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Mustafa S., Taner Uygun'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
10.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:59

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Mustafa S., Taner Uygun'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Uygun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Mustafa S. tutuklandı.  

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşının iş yerinde giden Taner Uygun, burada sohbet ettiği sırada Mustafa S.'nin av tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesiyle Uygun kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa S. ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Taner Uygun, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uygun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Mustafa S. olayda kullandığı düşünülen av tüfeğiyle saklandığı bir köy evinde jandarma ekiplerince yakalanıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA

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