Artvin'de, 3 metrelik yılan köylüleri korkuttu ARTVİN'in Ardanuç ilçesine bağlı Cevizli köyünde, ormanlık alanda görülen 3 metre boyunda yılan, korkuya neden oldu.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesine bağlı Cevizli köyünde, ormanlık alanda görülen 3 metre boyunda yılan, korkuya neden oldu.

İlçeye bağlı Cevizli köyündeki vatandaşlar, ormanlık arazide çalılık alanda yılan olduğunu fark etti. Korku ve paniğe kapılan köylüler, 3 metrelik yılanı uzaklaştığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan köylüler, ilk kez böyle bir yılan gördükleri için korktuklarını anlattı.Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43), ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: DHA