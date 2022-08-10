Cehennem Deresi Kanyonu'nun Turizme Kazandırılması İçin Yapılan Çalışmanın Durması ve Doğal Sit Alanının Tahrip Edilmesi Tepkilere Neden Oldu

Kendi dalında dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu için hayata geçirilen “Cehennem Deresi’nde Cennet Yaşanıyor” projesinde çalışmaların durması ve kanyon içerisinde yapılan merdiven, ilçede tepkilere neden oldu.

UĞUR İSTANBULLU

Kendi dalında dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu için hayata geçirilen "Cehennem Deresi'nde Cennet Yaşanıyor" projesinde çalışmaların durması ve kanyon içerisinde yapılan merdiven, ilçede tepkilere neden oldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki bulunan Cehennem Deresi Kanyonu için yapılan "Cehennem Deresi'nde Cennet Yaşanıyor" projesinde çalışmalar durdu. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, çalışmaların durmasına ve kanyonun doğal sit alanına zarar veren düzenlemelere tepki gösterdi. Demir, şöyle konuştu:

"ORASI DOĞAL SİT ALANI, O YÜZDEN YAPILACAK PROJELERİN DOĞAL SİT ÖZELLİĞİNİ BOZMAMASI GEREKİYOR"

"Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu'nda 2-3 yıldır bir çalışma var. Bu çalışmayı Kalkınma Ajansı, Özel İdare, Kültür Turizm Bakanlığı beraber yürütüyorlar. İşin doğrusu biz, ilçemize yapılan bir yatırımın gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü Cehennem Dere Kanyonu Türkiye'nin sayılı kanyonlarından birisi, tanıtılmaya ihtiyacı var ve bazı düzenlemeleri yapmaya da ihtiyacı var. Ama orası doğal sit alanı, o yüzden yapılacak projelerin doğal sit özelliğini bozmaması gerekiyor. Biz, yapılan yatırımı doğru buluyoruz, gerekli buluyoruz, gecikmiş buluyoruz ama bir yerel yönetici olarak da bizim hiçbir fikrimizin alınmadığı ve oradaki proje üzerinde hiçbir dahlimizin olmadığını belirtmek istiyorum.

"KANYON İÇERİSİNDE YAPILMAMASI GEREKEN İŞLER YAPILMIŞ"

Yapılan yatırımlar doğru ama yanlışlık, eksiklik şurada. Hem yerele danışılmıyor hem de ora doğal sit alanı. Adı üzerinde, doğal; Allah vergisi, olduğu gibi demektir. Bunu kazmayla, kürekle, iş makinalarıyla bozarsanız, tahrip ederseniz onun doğallığını, güzelliğini, çekiciliğini yitirirsiniz. Bizim eleştiri noktamız da orada bazı yerlerdeki çalışmalarda kanyon içerisinde yapılmaması gereken işler yapılmış. Bunu yanlış bulduğumuzu, kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz ama yapılan yatırım gerekli mi, gerekli. Devam etsini mi, tabii ki devam etsin. Fakat aslını bozmadan, doğayla uyumlu, bilimsel gerçekliklere uygun çalışmalar yapılmasını istiyoruz."

"PARÇALAYIP, ONDAN SONRADA BIRAKIP ÇÖP HALİNE DÖNMESİNİ İSTEMİYORUZ"

İYİ Parti Ardanuç İlçe Başkanı Selçuk Babacan ise "Otantik yapısı bozulmuştur. Yatırıma şükreden insanlarız. Çok da güzel bir yatırım. Bunun her zamanda yanındayız fakat yanında olduğumuz gibi yapılan yatırımın da tamamlanmasını istiyoruz. Yani parçalayıp, ondan sonra da bırakıp çöp haline dönmesini istemiyoruz" diye konuştu.

"BURASINI TURİZME KATMAK, KAZANDIRMAK ELBETTE HEPİMİZİN ARZUSU AMA DOĞAYI TAHRİP ETMEDEN"

Vatandaş Gürsel Kaya da şunları söyledi:

"Geçmiş dönemlerde yaşayan kültürlerin ve doğanın bize bahşetmiş olduğu güzelliklerin hepsinin bir yerde yaşandığı ilçe. Burasını turizme katmak, kazandırmak elbette hepimizin arzusu ama doğayı tahrip etmeden. Cehennem Deresi'nde yüzyıllardır doğanın şekillendirdiği bir yapı var. Batıdan gelen turistler Cehennem Deresi ki dünyanın en büyük ikinci kanyonu. Şu anda da bu kanyonun başında bulunmaktayız. O doğal güzellikleri görmek için Ardanuç'a geliyorlar ama içerisinde yapılan yol gibi tahribatlar, suni yapılanmalar insanların elbette ilgisini çekmiyor. Çünkü büyük şehirlerde bu yapılan şeylerden, suni yapılan şeylerden, sonradan yapılan inşaatlardan çok daha fazlası var."