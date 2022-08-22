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Artvin haberleri... Artvin'de örtü yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü

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Artvin haberleri... Artvin'de örtü yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü

Artvin haberlerine göre Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Aşağı Irmaklar köyünde çayırlık alanda anız yakılması nedeniyle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevreye yayılarak büyüdü.

Vatandaşların müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Ardanuç Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletmesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

Ardanuç Artvin Güncel Haberler

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