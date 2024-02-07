Artvin-Ardanuç karayolunda heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Heyelana aldırış etmeden yürüdü, kaya parçalarından son anda kurtuldu... O anlar kamerada

Artvin- Ardanuç karayolundaki heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

ARTVİN - Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanlar hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin-Ardanuç karayolu Soğanlı tüneli mevkinde meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Kaya parçalarının geldiğini fark ederek araçlarını yol kenarına geçen vatandaşların dikkati olası faciayı önledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolunu kapatması, vatandaşların son anda çarpmanın etkisiyle fırlayan taş parçalarından kaçması ve bir vatandaşın heyelana aldırmadan karayoludan yürüyerek ilerlerken kaya parçalarından son anda kurtulması yer aldı.

Etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının kapattığı Artvin-Ardanuç karayolu, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.