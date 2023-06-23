Artvinli kadın girişimci atık ağaçlardan ahşap ürünler tasarlıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesinde evinin hemen yanında açmış olduğu atölyede atık ağaçlardan yaptığı ahşap ürünleri satan Serpil Köksal, "Ağaçlar tamamen doğadan, yani ham ağaç kullanmıyorum ve mümkün olduğunca doğaya zarar vermeden atık ağaçlardan yapmaya çalışıyoruz. Daha çok mutfak eşyaları, kesme tahtaları, sunum tabakları yapıyorum. Alım gücü düşünce biz de satışta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesinde evinin hemen yanında açmış olduğu atölyede atık ağaçlardan yaptığı ahşap ürünleri satan Serpil Köksal, "Ağaçlar tamamen doğadan, yani ham ağaç kullanmıyorum ve mümkün olduğunca doğaya zarar vermeden atık ağaçlardan yapmaya çalışıyoruz. Daha çok mutfak eşyaları, kesme tahtaları, sunum tabakları yapıyorum. Alım gücü düşünce biz de satışta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Artvin Ardanuç'ta yaşayan kadın girişimci Serpil Köksal, çatlamamış ağaçları toplayıp kendi evinin yanında kurmuş olduğu atölyede işleyerek ahşap ürünler tasarlıyor. Köksal, "Maddi sıkıntımız oluyor çünkü bugün artık her şeyin fiyatı artmış durumda ve bunlarda kullandığımız metal aksesuarlar ve diğer aparatlar oldukça pahalı. Her geçen gün daha da artıyor fiyatlar ve bizler de fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kalıyoruz. Alım gücü düşüyor biz de satışta sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

"YIKILAN EVLERDEN, KURUMUŞ AĞAÇLARDAN AHŞAP ÜRÜNLER YAPIYORUM"

Serpil Köksal şunları söyledi:

"Kendi evimizin hemen yanında bir küçük atölyemiz var ve zaman ayırabildiğim ölçüde bahçe işleriyle birlikte yapmaya çalışıyorum. Oldum olası ben ağaca çok düşkünüm, yani evimizde ağaç obje olsun istiyorum. Gördüğümüz ağaçlardan bir şeyler yaratabiliyoruz. Eşim de zaman zaman yardımcı oluyor ve benim gücümün yetmediği noktalarda ama onun dışında tamamen kendim yapıyorum. Ağaçlar tamamen doğadan, ham ağaç kullanmıyorum ve bir de eski evlerde bulunan temel kirişler oluyor ve aynı zamanda yıkılan evler oluyorlar o evlerde bulunan kurumuş ağaçlar oluyor, çatlamamış olan ağaçlar oluyor ve biz onları kullanıyoruz. Mümkün olduğunca doğaya zarar vermeden atık ağaçlardan yapmaya çalışıyoruz burada gördüklerinizi.

"HAM AĞAÇ KULLANMADIĞIMIZ İÇİN ZAMAN ZAMAN AĞAÇ SIKINTISI YAŞIYORUM"

Daha çok mutfak eşyaları, kesme tahtaları, sunum tabakları ve şekline göre ne uygunsa elbise askısı gibi mutfak eşyaları yapıyoruz. Dekoratif ürünlerde var ama çok değil. Artvin mağazalarına verdiğimiz ürünlerde var salata tahtaları ve burada bulunmayan ürünlerimiz de var. İşimi geliştirmeyi düşünüyorum çünkü bir türlü vazgeçemediğim şey ve bu yüzdende düşünüyorum. Tabii ki sıkıntılarımız oluyor şöyle ki ağaç sıkıntımız çok fazla. Biliyorsunuz Yusufeli sular altında kalınca eski yerinden taşındı ve bizim için eski yerleşim yerinden bir sürü ağaç alabilirdik ama olmadı. Bu yaptığımız ürünler için doğadan ağaç kesemeyiz ve ağacın 3-5 yıl geçmesi gerekiyor ki bizim kullanacağımız hale gelsin ve biz de zaman zaman malzemede sıkıntı yaşıyoruz. Maddi sıkıntımız oluyor çünkü bugün artık her şeyin fiyatı artmış durumda ve bunlarda kullandığımız metal aksesuarlar ve diğer aparatlar oldukça pahalı. Her geçen gün daha da artıyor fiyatlar ve bizler de fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kalıyoruz. Alım gücü düşüyor biz de satışta sıkıntı yaşıyoruz."