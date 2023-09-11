Artvin'in Ardanuç ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Ardanuç ilçesi Tosunlu köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada Arhavi Fen Lisesi son sınıf öğrencisi olan Egemen Levent hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Tosunlu köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaydetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökdeniz Tekin'in yönetimindeki 08 AAN 691 plakalı otomobil gece saatlerinde Tosunlu köyünden Ardanuç'a giderken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 acil sağlık, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada Arhavi Fen Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Egemen Levent (16) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Gökdeniz Tekin ve Bora Güreş yaralandı. Hayatını kaybeden Levent'in cansız bedeni Ardanuç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralar Ardanuç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN