İyi Partili Hamza Gezmiş, Ardanuç Pazarında Vatandaşlarla Dertleşti

İYİ Parti Artvin Milletvekili Adayı Hamza Gezmiş, Ardanuç ilçesinde kurulan pazarda vatandaşlarla sohbet etti. Gezmiş, “Pazara malını satmak için köyünden gelen insanlarımız ve hemşerilerimiz, maalesef günün sonunda, belki de buraya harcamış olduğu yakıt parasını karşılayabiliyor ve bu anlamda durum vahim” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

İyi Parti Artvin Milletvekili Adayı Hamza Gezmiş, Ardanuç ilçesinde kurulan pazarda vatandaşlarla sohbet etti. Gezmiş, "Pazara malını satmak için köyünden gelen insanlarımız ve hemşerilerimiz, maalesef günün sonunda, belki de buraya harcamış olduğu yakıt parasını karşılayabiliyor ve bu anlamda durum vahim" dedi.

Hamza Gezmiş ve beraberindeki İYİ Partililer, Artvin'in Ardanuç ilçesinde esnafı ve pazarı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

"ÜÇ GÜNDÜR ÇALIŞIYORUM. DÜN GECE ÜÇ SAAT UYKUYLAYIM VE GÜNÜN SONUNDA ALDIĞIMIZ ASGARİ ÜCRETE DENK GELİYOR"

Hamza Gezmiş ile pazarda kendi ürettiği ürünleri satan bir kadın çiftçi arasında şu diyalog yaşandı:

Çiftçi kadın: Bunlar benim kendi malım.

Hamza Gezmiş: Akşam olduğunda para kazanabiliyor musun abla? Bu kadar zahmet çekiyorsun ve buraya kadar getiriyorsun ve akşam olunca cebine bir şeyler kalabiliyor mu?

Çiftçi kadın: Bir yevmiye diyelim. Bir asgari ücretin karşılığı diyebilirim. Akşam üç saat uyudum ve üç gündür çalışıyorum. Tarlayı hazırlarken her şey para. Bir traktör getiriyorsun, bir sürü maliyet.

Hamza Gezmiş: Şimdi bu ülkenin kaynağı çok, inşallah senin gibi üreten insanı biz destekleyeceğiz ve bunun için yola çıktık. Önce millet, sonra memleket diyoruz.

Çiftçi kadın: İnşallah. Gelseniz de değiştirseniz.

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ile Hamza Gezmiş arasında şu diyalog gelişti:

Vatandaş: Fiyatlar çok pahalı ve bunları indireceğiz, başka şansımız yok.

Hamza Gezmiş: Gençleri destekleyeceksiniz, biz geleceğiz. Önce millet, sonra memleket diyeceğiz.

Hamza Gezmiş ve bir başka çiftçi arasında yaşanan diyalog da şu şekilde:

Hamza Gezmiş: Eskiden çoban buluyorduk, şimdi ise çoban bulamıyoruz.

Çiftçi: Ben böyle 30 senedir tabureye oturuyorum ve pazara çıkıyorum. Geçenlerde ameliyat olacaktım, omurga kaymış ve ben burada hala çalışıyorum.

Hamza Gezmiş: Abla, emeğin değerini yok ettiler. Sizleri destekleyeceğiz ve üreten Türkiye olacağız yeniden.

"ARDANUÇ PAZARINDA O ESKİ BAYRAMLARDAN ESER KALMAMIŞ"

Hamza Gezmiş, Pazar ziyaretinin ardından yaptığı çakılmada şunları söyledi:

"Pazardayız bugün. Hem esnafın ve vatandaşlarımızın ve köylülerimizin bayramlarını kutlamak istedik ama maalesef o eski bayramların tadı yok. Maalesef son ekonomik kriz insanların alım gücünü ciddi anlamda bitirmiş durumda. Pazarda malını satmak için köyünden gelen insanlarımız ve hemşerilerimiz, maalesef günün sonunda, belki de buraya harcamış olduğu yakıt parasını karşılayabiliyor ve bu anlamda durum vahim.

Biz, buraya umut olmak için geldik, insanlara güven ve huzur vermek için geldik. Onların vermiş oldukları emeklerini karşılamak için bir anlayış değişikliğine ihtiyaç olduğunu tekrar ifade ettik ve buna talip olduğumuzu söyledik. Emin olun, bu yakında bu pazarda hizmet veren değerli Ardanuçlu hemşerilerimizin yüzü gülecek ve biz buna inanıyoruz. Bugün çok güçlü bir iradeyi burada yansıttığımızı düşünüyorum. Az kaldı ve birlikte tarih yazacağız. Bu ülkenin kaynakları çok fazla, kaynakların doğru alana aktarılmasıyla ilgili çok ciddi problemler var. İYİ Parti iktidarında, üreten köylümüz kalkınacak ve herkesin yüzü gülecek. Buna canı gönülden inanıyoruz ve bunun sözünü de buradan bütün Ardanuçlu hemşerilerimizin huzurunda vermiş olalım."