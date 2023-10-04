Artvin'deki maden işletme projesi durduruldu

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de, Salınbaş Çevre Platformu'ndan Erdem Solmaz; Artvin merkezi ile Ardanuç ilçesi arasındaki yaylaları kapsayan ve toplamda 602 hektarlık alandaki maden işletme projesi ile ilgili; "Proje iptal veya iade gerekçesiyle durduruldu. Projeyi bakanlık, öyle umut ediyoruz ki çevreye zararlı etkilerini öngörüp projenin tamamının durdurulup iptal edilmesine karar vermiştir. İlgili şirket belki yeni bir ÇED hazırlığında olduğu için belki de alanı genişleterek, yeni bir başvuruyla gideceği için bu projeyi iade etmemiştir" açıklamasını yaptı.

Artvin'de, Salınbaş Çevre Platformu'ndan Erdem Solmaz, Artvin merkezi ile Ardanuç ilçesi arasındaki yaylaları kapsayan ve toplamda 602 hektarlık alandaki maden işletme projesi ile ilgili açıklama yaptı. Solmaz şunları söyledi:

"BU ALANIN YÜZDE 80'İ ORMAN ARAZİSİ"

"Devasa bir projeden bahsediliyordu. Yaklaşık 844 futbol sahası büyüklüğünde ve yine bu alanın yüzde 80'inin orman arazisi olduğu ve binlerce ağacın kesileceği ve bölgenin kültürel dokusunun yok olacağı ve birçok köye etkisi olacak devasa bir proje. Projenin duyurulmasından sonra yerel halkımız yani köylülerimiz ve çevre dostu, doğasever tüm arkadaşlarımız çok ciddi bir mücadele örneği göstermiştir ve bunun neticesinde, yaklaşık 10 gün öncesinde Bakanlık projeyi inceledi ve projenin iptal veya iade gerekçesiyle durdurulduğunu duyurdu. Bu anlamda baktığımızda bizim istediğimiz bir şeydi bu ve dolayısıyla bunu kazanım olarak değerlendirmek mümkündür. Bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada yalnız dikkat çekmek isterim projenin iptal veya iade gerekçesiyle durduruldu ve projeyi bakanlık, öyle umut ediyoruz ki çevreye zararlı etkilerini öngörüp projenin tamamının durdurulup iptal edilmesine karar vermiştir ve ilgili şirket belki yeni bir ÇED hazırlığında olduğu için belki de alanı genişleterek, yeni bir başvuruyla gideceği için bu projeyi iade etmemiştir. Yani ben bunu şunun için söylüyorum, Cerratepe'de de gördük örneklerini ve özellikle ne zaman şirketlerin karşısında bir engel çıksa ne yazık ki bazı mevzuat değişikliğiyle bu engellerin kaldırıldığına tanık oluyoruz. Dolayısıyla burada şunu belirtmek isterim ÇED yönetmeliği defalarca değişti ve yine söylüyorum ve öyle umuyoruz ki proje tamamen iptal edilmiştir.

"BİR TARAFTAN ÇED İPTAL EDİLİRKEN ARTVİN YUSUFELİ'NDE YENİ ÜÇ PROJE DUYURULDU"

Şunu eklemek isterim ayrıca, bir taraftan bu projenin durdurulmasına seviniyoruz ve istediğimiz şey bu ve bir taraftan daha yeni üç tane proje duyuruldu Artvin'in Yusufeli ilçesinde. Ne yazıktır ki Artvin bir doğa kenti ve bir turizm kenti olması gerekirken verilere göre yüzde 71'i maden ruhsatı verilmiş ve tamamen bir maden kentine çevrilmek istenen Artvin'den bahsediliyor. Gerçekten korkunç ve üzücü bir tablo bu. Şunu yinelemek isteriz Artvin'in üstü hakikaten altından daha değerlidir ve bunun böyle bilinmesi gerekir. Şunun bilincindeyiz, yani tabiata ne kadar kötü davranırsak ve tabiat bize o kadar kötü davranıyor. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve etmeliyiz de. Son olarak şu şekilde kapatayım, yeni projelerle, şirketler gelse dahi bizlerin çevre dostu ve doğasever tüm arkadaşlarımızın mücadelesi sürecektir ve devam edecektir. Aynı zamanda ne gerekiyorsa sonuna kadar gideceğimizi belirtmek isterim."