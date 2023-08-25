Ulusal marketin tadilatı sırasında internet kabloları kesildi, mağdur olan vatandaş çaresiz

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ev kiralayan Ergin Kızılay, iki ay şehir dışında olduğu süre içinde mahalleye açılan bir ulusal marketin internet kablolarını kestiğini iddia etti. Mağdur olan Kızılay, sorumluluğun kimse üzerine alınmadığını belirterek çaresiz olduğunu söyledi.

UĞUR İSTANBULLU

Beş ay önce geldiği Artvin'in Ardanuç ilçesinde ev kiralayan, iki ay işleri için şehir dışına çıkan ancak geri döndüğünde evinde internetin olmadığını fark eden Ergin Kızılay, "Binamızın girişine açılan ulusal marketin tadilatı esnasında internet kablolarımızı kesmişler. Ben mal sahibine durumumu anlattığımda mahkemeye ver dedi... Ben internetten geçimi mi sağlıyorum ve şu anda mağdurum ve insanları sorumluluklarına davet ediyorum" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ev kiralayan Ergin Kızılay, iki ay şehir dışına çıktığı esnada mahalleye açılan bir ulusal marketin internet kablolarının tümünü kestiğini iddia etti. Kızılay şunları söyledi:

"Evet Ardanuç'a geleli beş ay oldu ve internet üzerinden para kazanan biriyim. Beş aydır buradayım ama işim nedeniyle iki aydır şehir dışındaydım ve geri geldiğimde evimde internetin olduğunu fark ettim. Arıza kaydı oluşturdum ve hemen bana geri dönüş yaptılar ve adresi teyit ettiğimizde bilgilerinin olduğunu söylediler. Oturduğumuz binanın alt kayına ulusal bir mağaza açılmış ve buranın tadilat aşamasında, binanın internet kablolarını kesmişler. Bu durumu mal sahibiyle görüştüğümde, mahkemeye ver ve benim yapabileceğim bir şey yok dedi ve ev sahibiyle görüştüğümde ise kim kesmişlerse onun yaptırması lazım dedi. Mağazadaki çalışan arkadaşlarla görüştüm onlarda üstlerine ileteceklerini söylediler ama oradan da geri dönüş alamadım. Ben geçimimi internet üzerinden sağladığım için de mağdur edildim ve sorumluluğu kimse üzerine almıyor ve bende ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum bu aşamada bende. Mahalleye açılan ulusal market, mahalleye hizmet etmesi gerekirken daha açılmadan etrafındaki insanlara zarar verdi. Verdikleri zararı da kimse karşılamaya yanaşmıyor maalesef."