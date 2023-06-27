Artvin'de keşfedilen yeşil bal markalaştırılacak

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 2300 rakım yükseklikteki Aksu yaylasında tespit edilen yeşil balı Türkiye'ye kazandırmak ve markalaştırmak için Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, üniversite, kaymakamlık, Artvin Valiliği, muhtarlık ve orman bölge müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya Köyü ve Aksu yaylası insan eli değmemiş ve çok bakir ve çok endemik türleri içinde barındıran nadir bölgelerden ve nadir yaylalardan birisi. Bu bölgede 5-6 yıl önce yeşil bal tespit edildi. Köylüler harekete geçerek Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı'yı bölgeye davet ederek Artvin Valiliği ve Ardanuç Kaymakamlığı'nın da desteklemiş olduğu projeyle yeşil balı markalaşması çalışmalarını başlattılar.

"ESKİDEN BAZI KOVANLARDA YEŞİL BAL GÖRÜYORDUK"

Artvinli Arıcı Ali Şentürk, "Evet yeşil bal olurdu ve biz buna bazı kovanlarda görürdük ama her kovanda olmazdı. Biz eskiden çocuklara çivit içirirlerdi ve tıpkı çivit renginde yeşil bal. Tam da yeşil değil biraz mavi yede yakındı. Bu yaşa çıktık 3-4 sefer gördüm yeşil balı" dedi.

Zekerya Köyü Muhtarı Ahmet Pehlevan, "Şu anda ve burada bulunmamızın sebebi; burada arıların topladığı polenlerden dolayı çıkan yeşil balla ilgili araştırma yapmak için buradayız. Sağ olsunlar Sevgi Hocamız ve Kaymakamımızda bu konuyla ilgili açıklamalar yapılacak" dedi.

"BÜTÜN DÜNYAYA BU BALI TANITIRIZ DİYE ÜMİT EDİYORUM"

Sevgi Kolaylı ise şunları söyledi:

"Bugün burada Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekerya Köyünün yaylası ve Aksu denen bölgedeki bir yayladayız. 2300-2400 rakımlı bir bölgede bulunuyoruz. Buraya bu bölgenin ballarını incelemek üzere üniversite, kaymakamlık, Artvin Valiliği, muhtarlık, basın ve orman bölge müdürlüğü olmak üzere bir ekiple geldik. Hem incelemeler yapıyoruz hem arıcıları bilgilendirme toplantıları yapıyoruz hem de bu bölgenin kalkınması için hangi projeler gerekiyorsa onların tartışmalarını birlikte yapıyoruz. Bu bölge hiç insan eli değmemiş ve çok bakir ve çok endemik türleri içinde barındıran nadir bölgelerden ve nadir yaylalardan birisi ve ballarını 5-6 yıl önce yeşil bal olarak tespit etmiştik ama detaylı olarak çalışma imkanımız olmadı. Şimdi kaymakamlık ve valiliğin de destekleriyle başlatmış olduğumuz yeşil bir balın insan sağlığı üzerine etkilerini ve yeşil balın coğrafi olarak nasıl markalayabiliriz diye çalışma başlattık ve inşallah kısa zamanda sonuç alırız ve bütün dünyaya bu balı tanıtırız diye ümit ediyorum. Bu bölgenin arıcılığının ve bölgede tarımın gelişmesine çok katkı sağlayacağına diliyoruz."

"YEŞİL BALI TÜRK TOPLUMUNA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik ise, "Ardanuç Zekerya Köyü 2300 rakımlı Aksu mevkisindeyiz ve Artvin Valiliği'nin öncülüğünde el değmemiş coğrafyamızda ve endemik çeşitliliği arasında bir yeşil bal üretimi gerçekleştirmek istiyoruz. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız girişimci arıcıları destekleyerek üniversitedeki hocalarımızdan rehberlik alarak ve kurumlarımızı da aktive ederek projeyi başarmak istiyoruz. Yeşil balın kıymetini ve değerini bütün Türkiye toplumuna bunu anlatmak ve buradan balı Türk Toplumuna kazandırmak istiyoruz" dedi.