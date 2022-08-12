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Sağanak su baskınlarına neden oldu

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Sağanak yağışın etkili olduğu kent merkezi Belediye ekiplerinin çalışmaları Zarar gören ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları ARTVİN (AA) – Artvin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Sağanak yağışın etkili olduğu kent merkezi

Belediye ekiplerinin çalışmaları

Zarar gören ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları ARTVİN (AA) – Artvin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Kentte saat 22.30 sularında başlayarak bir saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Tıkanan rögar ve su kanallarını, belediye ekipleri ve vatandaşlar açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yağış sonrası su baskınlarından zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları nedeniyle mahalle aralarındaki bazı yollar zarar gördü.

Artvin- Ardanuç kara yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre Artvin-Ardanuç kara yolunun yaklaşık 30. kilometresinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toparlak parçaları yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken bölgede araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Ardanuç Artvin su Güncel Haberler

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