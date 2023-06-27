Hayvan pazarında kurbanlık satışı düşük

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan hayvan pazarında kurbanlık satan besici Sedat Yılmaz, "Pazara 70 tane küçükbaş hayvan getirdim ve bugün son gün sadece 20 tane satabildim yani vatandaşta para yok, haklı olarak uygun fiyata istiyor, hayvanlarımız taze üstelik uygun da veriyoruz ama yine de müşteri tatmin olmuyor. Elimizde kalan hayvanları mecburen alıp köyüme götüreceğim" dedi.

İlçede kurulan hayvan pazarında bugün inceleme yapan Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, "Büyükbaş hayvanı yok gibi ve pazarda sadece bir veya iki tane var ve bu yıl büyükbaş hayvan olarak sınırlı sayıda var. Bunun için bakanlığımızın, devletimiz ve hükümetimizin acil bir tedbir alması gerekir yoksa süt, yoğurt bulamayacağız ve et bulamayacağız işte tehlike çanları çaldığını gösteriyor" diye konuştu.

"HAYVANCILIKTA TEHİLKE ÇANLARI ÇALIYOR"

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir şunları söyledi:

"Evet şu anda Ardanuç Belediyemize ait hayvan pazarındayız ve bugün arife günü yarın Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Öncelikle pazar yerine baktım ve küçükbaş hayvan sayısı iyi alıcısı da fena değil, fiyat konusunda da fena değil. Büyükbaş hayvanı yok gibi ve pazarda sadece bir veya iki tane var. Bu yıl büyükbaş hayvan olarak sınırlı sayıda var ve üreticilerimizle de görüşüyoruz ve genelde üretmekten vazgeçtiklerini söylüyorlar. Bunun için bakanlığımızın, devletimiz ve hükümetimizin acil bir tedbir alması gerekir yoksa süt, yoğurt bulamayacağız ve et bulamayacağız işte tehlike çanları çaldığını gösteriyor. Bunun altını çizmek istiyorum ama yarın da Kurban Bayramı ve buradan Türkiye'nin her yanındaki değerli hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın kurban bayramını şimdiden kutluyorum ve herkese iyi bayramlar dilerken Ardanuç'tan selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

"UMDUĞUMUZU BULAMADIK BU SENE"

Ardanuçlu besici Bülent Gezer, "Elimizden geldiği kadar sattık ve Allah bin bereket versin. Gerçi umduğumuzu bulamıyoruz ama idare ediyoruz. Umduğumuzu bulamadık, maliyetleri kurtarmıyor ama buna da şükür diyelim. Pazarda hareketlilik yok ve pazara çok nadir müşteri geliyor. Artık insanların alım gücümü mü yok bilemiyoruz. Bu sene çok az müşteri geldi pazara. Hayvanlarımız doğal, besiyle ilgili problem yok ve biz hayvanları yayladan alıp getirdik pazara etleri iyi ama müşteri alamıyor" dedi.

Ardanuçlu besici Sedat Yılmaz, "Pazara 70 tane küçükbaş hayvan getirdim ve bugün son gün sadece 20 tane satabildim yani vatandaşta para yok, haklı olarak uygun fiyata istiyor, hayvanlarımız taze üstelik uygun da veriyoruz ama yine de müşteri tatmin olmuyor. Buranın kirası var ve burada yiyip içiyoruz, buna da şükür diyelim. Elimizde kalan hayvanları alıp köyüme götüreceğim" diye konuştu.

"İYİ PARALARA SATAMAYINCA RANDIMAN ALAMADIK"

Ardanuçlu kurban satıcısı Erdinç Taş, "İşçi emeklisiyim, koyunculukla uğraşıyorum. Pek randıman yok yani satıldı ama 15- 20 tane sattık ama alıcının ekonomik sıkıntıları olduğu için, iyi paralara satamadık ve vatandaşın bütçesine göre vermeye çalıştık. Maliyetler yüksek, yem olmuş 600 lira, saman 5- 6 bin lira ve kış bahar yem ve ot yedirdik ve şimdi yayla ve mezrada uğraşıyoruz açıkçası randıman yok" dedi.

Ardanuçlu kurban satıcısı Tahsin Biber de "Bu durumda sıkıntı yok ama vatandaşta para yok ve alım gücü de zaten yok çünkü 30 kilonun üzerindeki hayvanıma vatandaş 6 bin lira diyor ve ben nasıl vereyim? Ben yemin bir çuvalına 400 lira vermişim ki 11. aydan itibaren yem yedirmişim ve şimdi de 20 tane hayvan kaldım. Ben tekrar geri götürüp besleyip satmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.