Artvin Ardanuç'ta Vatandaşlar ve Pazarcılar Yüksek Gıda Fiyatlarından Şikayetçi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Ardanuç'ta yaşayan vatandaşlar pazardaki yüksek gıda fiyatlarından, pazarcılar ise maliyetlerini karşılayamamaktan şikayetçi. Emekli vatandaş Emsal Gül, "Sebze alamıyorum, her şey ateş pahası, yaklaşılmıyor. En düşük fiyatlar 50 lira, 70 lira. Ne düşüneyim bu hayat için maalesef bitti bu hayat" dedi. Pazarcı Yakup Kaya ise, "Para yok, iş yok. Çuvalı 200 lira patates mi olur Allah aşkına? Ucuz veriyoruz ama enflasyonun altından çıkamıyoruz" diye konuştu.

Ardanuç'ta yaşayan vatandaşlar geçim sıkıntısına tepki gösterdi. Emekli vatandaş, "Emekliyiz aç geziyoruz sokaklarda, yetmiyor. Evet zam yaptınız ama asgari ücret 17 bin lira bana verdin 10 bin lira. Onunla yemeklik alabiliyor muyuz, domatesin kilosu olmuş 60 lira ve sen verdin beş lira. Ben ne yapayım" dedi.

"HER ŞEY ATEŞ PAHASI, BİR ŞEYE YAKLAŞILMIYOR Kİ"

Ardanuçlu emekli Emsal Gül şunları söyledi:

"Sebze alamıyorum, her şey ateş pahası yaklaşılmıyor. En düşük fiyatlar 50 lira 70 lira. Ne düşüneyim bu hayat için maalesef bitti bu hayat. Gelecek için bir şey göremiyorum. Üniversitede torunum okuyor ve çocuk aç geziyor daha ne diyeyim ben. Önceleri durum iyiydi ve 5- 6 kilo sebze alıp götürüyordum eve şimdi ise bir kilo turp, bir kilo patates aldım o da ihtiyaç ne yapalım mecbur. Bir şey yapamıyoruz, bir şeyler alamıyoruz. 'Emeklilerin ölüm yılı' demiyor da 'emekli yılı' diyor ne yapacak? Zengin olanların sıkıntısı yok zaten zengin olan garibanlara, fakirlere oluyor. Dertleri fakiri ezmek. Ben 70 yaşına çıktım, böyle bir şey görmedim."

"VATANDAŞ PATATES ALMAK İÇİN BİZİMLE PAZARLIK YAPIYOR"

Pazarcı Yakup Kaya, "Para yok, iş yok. Çuvalı 200 lira patates mi olur Allah aşkına? Ucuz veriyoruz ama enflasyonun altından çıkamıyoruz. Patates olmuş 15 lira, 20 lira. Bakın bir arabanın sermayesi 150 milyar, topluca 150 milyarı veriyoruz sonra da parça parça topluyoruz. Bakın vatandaş patates almak için bizimle pazarlık yapıyor" dedi. Bir başka pazarcı, "Patatesi 14 liraya al sat 15 liraya satıp zarar ediyoruz ve seferden dönüyor zarar ediyoruz, utansınlar. Devlet yok mu" diye konuştu.

Emekli vatandaş, "Emekliyiz aç geziyoruz sokaklarda, yetmiyor. Evet zam yaptınız ama asgari ücret 17 bin lira bana verdin 10 bin lira. Onunla yemeklik alabiliyor muyuz, domatesin kilosu olmuş 60 lira ve sen verdin beş lira. Ben ne yapayım" dedi.