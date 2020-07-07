Ankara-Kahramankazan yolu kısa zamanda hizmete açılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, altyapı ve kamulaştırma sorunları nedeniyle gecikme yaşanan Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa zamanda bitirileceğini, Ankara-Niğde Otoyolu'nun da birinci etabının Ağustos sonunda, tamamının Eylül ayında hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, altyapı ve kamulaştırma sorunları nedeniyle gecikme yaşanan Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa zamanda bitirileceğini, Ankara-Niğde Otoyolu'nun da birinci etabının Ağustos sonunda, tamamının Eylül ayında hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'ya yapılan yatırımlarla ilgili toplantı yapmak üzere Ankara milletvekilleri ile Kahramankazan'da buluştu. Ankara-Kahramankazan yol çalışmalarını da yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın dört bir tarafında hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, "Bunlardan en önemlisi Ankara ile Kahramankazan arasındaki yolumuz. Şu an bulunduğunuz yer de bu yolun bir parçası. Çeşitli nedenlerle biraz gecikmeler olmuş olabilir fakat Ankara-Kazan arasında bugün itibariyle şantiyelerimizdeki ekip sayıları artırıldı, hummalı bir şekilde, inşallah hızlı bir şekilde bugün itibarıyla projeye ağırlık vermiş durumdayız. Takiplerini yapacağız, bütün Ankara vekillerimizle beraber işin üzerindeyiz. İnşallah en kısa zamanda bu yolu Ankaralıların ve Kahramankazanlıların hizmetine sunacağız. Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek" dedi.

Ankara-Kahramankazan yol çalışmalarında altyapı ve kamulaştırma sorunları nedeniyle biraz gecikme yaşandığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki süreçte bu gecikmeyi telafi edip en kısa zamanda Kahramankazanlıların sıkıntılarının giderileceğini söyledi.

"Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı Eylül ayında hizmete açılacak"

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasındaki bağlantı yollarıyla birlikte 300 kilometrenin üstüne çıkan Ankara-Niğde Otoyolu inşaatının da birinci etabının Ağustos sonunda açılacağını, tamamını ise Eylül ayında açmayı planladıklarını dile getirdi. Ankara'daki diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Kızılcahamam tünelinde Eylül ayı içerisinde yine Ankara vekillerimizle, belediye başkanlarımızla beraber, Eylül ayı içerisinde faaliyete geçeceğini buradan ilan ediyoruz. Onunla ilgili de Eylül ayında buraya gelip hem Ankara-Kahramankazan yolunda yapılan çalışmaların ilerlemesini inceleyip gerekli talimatları vereceğiz ve Kızılcahamam'a geçip oradaki tüneli de vatandaşların hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Yeni normal sürecinde çalışmalarımız özveri ile devam edecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 18 yılda Türkiye'nin her köşesine 850 milyar liradan fazla yatırım yapıldığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bütün yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve konforunu arttırıcı projeler yapmak üzere işçi, mühendis, yüklenici bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu salgın sürecinde de şantiyelerimizde bütün sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Bundan sonra yeni normal sürecinde de maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini elden bırakmadan çalışmalarımızı hızlandıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın konforunu ve yaşam kalitesini arttırıcı projelerle sürekli arazide olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA