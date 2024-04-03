Adana FK 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi
Ligde şampiyonluğunu garantileyen Adana FK 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Bu sezon ilk kez TFF 3. Lig'e yükselen ve 4. Grup'ta mücadele eden Adana FK 1954, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bergama 14 Eylül Stadı'nda Bergama Sportif Faaliyetler'i 3-1 yenen turuncu-beyazlılar bitime 4 maç kala şampiyon olarak TFF 2. Lig'e çıktı.
Adana 1954 FK, ligde 27. haftada pazar günü saat 15.00'de Tarsus Şehin Stadında Balıkesirspor'u konuk edecek. - ADANA