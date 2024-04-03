Ligde şampiyonluğunu garantileyen Adana FK 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Bu sezon ilk kez TFF 3. Lig'e yükselen ve 4. Grup'ta mücadele eden Adana FK 1954, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bergama 14 Eylül Stadı'nda Bergama Sportif Faaliyetler'i 3-1 yenen turuncu-beyazlılar bitime 4 maç kala şampiyon olarak TFF 2. Lig'e çıktı.

Adana 1954 FK, ligde 27. haftada pazar günü saat 15.00'de Tarsus Şehin Stadında Balıkesirspor'u konuk edecek. - ADANA