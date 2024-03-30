EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dayanıklılık koşusu ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.