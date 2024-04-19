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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen Asaleten Atandı

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Eylül 2023'ten beri vekaleten yürüten Selahattin Bilgen, artık asaleten atandı. İGA, Bilgen'in kurumsal güçlenmeyi sürdürdüğünü ve İstanbul Havalimanı'na önemli katkılar sağladığını belirtti.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'nın Üst Yöneticiliğine ( Ceo ) Eylül 2023'ten beri bu görevi vekaleten yürüten Selahattin Bilgen asaleten atandı.

İga'dan yapılan açıklamada, küresel rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan İga'nın kurumsal güçlenmesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana kapsamlı tecrübesi, bilgi ve birikimiyle İGA İstanbul Havalimanı'na önemli katkılar sunan Selahattin Bilgen asaleten İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO'su olarak atandı. İstanbul Havalimanı ailesi olarak Bilgen'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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