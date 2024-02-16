İpsala Gümrük Kapısı'nda Mobil Gümrükleme Noktası Hizmete Girdi

İpsala Gümrük Kapısı'nda geçen yıl eylül ayında hizmete giren "Mobil gümrükleme noktası" bölge ihracatçılarını zaman ve yakıttan tasarruf ettiriyor.

Uygulama sayesinde özellikle Edirne'nin güneyinde ve çevresinde bulunan ihracatçı firmalar, yükleme yaptıkları noktadan başka bir gümrükleme noktasına gitmeye gerek duymadan doğrudan İpsala'ya geliyor.

Gümrük kapısındaki mobil hizmet sayesinde araçlarının gümrükleme işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştiren firmalar, iş yerlerine en yakındaki gümrükleme noktası olan Tekirdağ'a giderken harcadıkları yakıttan ve geçen zamandan tasarruf sağlıyor.

İhracat hızı artıyor

Firma sahibi Cavit Eser, uygulama sayesinde ihracat hızlarının arttığını söyledi.

Firma olarak Avrupa'nın birçok ülkesine su ürünleri ihracatı yaptıklarını belirten Eser, hızlı gümrükleme sayesinde ürünlerin bozulma riskinin de önüne geçildiğine dikkati çekti.

Geçişlerin hızlandığını dile getiren Eser, şunları kaydetti:

"Daha öncesinde Enez ilçesinde bulunan fabrikamızda işlediğimiz su ürünlerini hazırladıktan sonra aracımızı Tekirdağ'a yolluyorduk. Sonra tekrar geri İpsala'ya geliyordu ve yurt dışına çıkış yapıyordu. Valimiz öncülüğünde mobil gümrükleme işlemi başlatıldı.

Enez'den tırımızı yükleyip sağlık işlemlerini yaptıktan sonra aracımızı İpsala'ya getiriyoruz. Mobil gümrükleme yapıldıktan sonra araç hemen yurt dışına gidiyor. Maddi olarak çok faydaları var. Hem ülke ekonomisine hem de firmalara büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Yetkililere çok teşekkür ediyorum."