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Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatlarını bekliyor

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Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1682'nci güne ulaştı.

Yaz, kış, salgın, ramazan ayı demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, Ramazan Bayramı'nda da evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

"İnşallah çocuklarımızı alacağız ve evimize döneceğiz"

Oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu, evladına kavuşabilmek için nöbeti sürdürdüğünü söyledi.

Oğluna hasret her bayramın hüzünlü geçtiğini ifade eden Uslu, "Çocuklarımız yanımızdayken bayramımız bayramdı. İnşallah bir gün çocuklarımızı alacağız ve evimize döneceğiz. Umarım bu bayram umut olur, Mahmut sesimi duyar, döner. Oğlum eğer beni görüyor veya duyuyorsan gel, devletimize teslim ol." dedi.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan baba Nihat Aydın da bir bayramı daha evladından ayrı geçirmenin hüznünü yaşadığını belirtti.

Bu bayramın evladından ayrı geçireceği son bayram olmasını temenni eden Aydın, "Bayramı çadırda geçiriyoruz. Evladım evdeyken elimi öperdi, bayramlık isterdi. 9 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuklar, eğer sesimizi duyuyorsanız ikinci bir bayramı siz bize yaşatın. Gelin, devletinize teslim olun, annenize, babanıza kavuşun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Diyarbakır Eylül Politika Güncel Haberler

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