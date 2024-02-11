Bornova 1877, Sivas Dört Eylül'ü 1-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Bornova 1877, sahasında karşılaştığı Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 31 yaparak ligde 3.sıraya yükseldi.
TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Bornova 1877, sahasında karşılaştığı Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 81.dakikada Murat Arslan, İzmir ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 31 yaparak ligde 3.sıraya yükseldi. - İZMİR