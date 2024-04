EA FC Rakibi GOALS'un Yeni Oynanış Videosu Sızdırıldı

Stockholm merkezli stüdyo GOALS tarafından geliştirilen ve Eylül ayında Steam'de açık beta testine çıkacak olan EA FC rakibi GOALS'un yeni bir oynanış videosu sızdırıldı. Hem de oyunu geliştiren stüdyonun kurucusu tarafından!

GOALS, arcade bir oynanışa sahip olacak gibi görünüyor

Eski Counter-Strike dünya şampiyonu olan Andreas Thorstensson tarafından kurulan ve kendisinin yaratıcı yönetmenliğini yaptığı GOALS stüdyosu tarafından geliştirilen aynı isimli oyun GOALS, EA FC'nin rakibi olma yolunda ilerliyor.

Was leaking some new @PlayGOALS lighting/camera/animation changes on Discord and realized I forgot to turn off my audio from Twitch. Can you guess the streamers? pic.twitter.com/D0wizdbokW — Andreas Thorstensson (@andreas) April 10, 2024

Önümüzdeki Eylül ayında Steam'de açık betaya açılacak olan oyun hakkında henüz elimizde çok bir detay yok. Ancak yukarıdan izleyebileceğiniz oynanış videosunda oyunun arcade bir oynanış stiline sahip olacağını çıkarabiliriz.

Oyunun grafikleri de gerçekçiliğe önem vermiyor. Andreas'ın açıklamalarına göre oyun; futbolcu, lig ve oyuncu lisanslarından, grafik gerçekçilikten önce 'tepkime'ye önem veriyor. Oyunda maç esnasında aklınızdan geçirdiğiniz hamleyi anbean yapabilmenize olanak sağlamak için uğraşıyor.

FC 24 rakibi UFL'den yeni oynanış videosu geldi! Rakiplerini altüst edecek

eFootball (PES) veya EA FC (FIFA) oyuncularının sık sık serzenişte bulunduğu durumlardan biri de bu: "Ben o topu oraya atmamıştım ki!" Andreas'ın GOALS'ta olmasını istemediği yegane olay bu. Tabii dolayısıyla yapay zekanın da bu durumda üstün olması gerekiyor. 2025'te çıkış yapacak ve Eylül 2024'te açık betaya girecek olan oyunun Steam sayfasına dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Görünüşe göre artık UFL ile birlikte bir adet daha EA FC rakibimiz mevcut. Artık eFootball'ı bu karşılaştırmaya katmıyoruz zira… Siz biliyorsunuz zirasını. Siz GOALS oynanış videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.